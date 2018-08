20 milioni persi per Bisconte. De Cola: "Colpa dei privati, non nostra"

"Non è vero che sono stati persi 20 milioni per la realizzazione di alloggi a Bisconte". Così l'ex assessore Sergio De Cola, dopo che la Regione ha confermato la revoca dei fondi (VEDI QUI). "Il Comune - prosegue - ha fatto quanto dovuto per consentire ai privati di presentare i progetti che sono a loro carico, tanto che è previsto ricevano un compenso di circa un milione".

Se questo è vero, è anche vero che la Regione ha indicato altri due motivi per la revoca dei fondi: il primo è che il Comune non ha proposto ricorso contro la revoca, il secondo è che è stato trasmesso solo un preliminare di cessione dell'area di intervento, non registrato, in cui si ipotizza la chiusura definitiva dell'accordo entro il 30 luglio 2018 a determinate condizioni, tra le quali l'approvazione del bilancio dell'ente e la disponibilità economica per procedere all'acquisto.