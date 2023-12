Risanamento, "32 nuove case con l'acquisto della caserma Sabato e presto altre 200" - Tempostretto

Il presidente di Patrimonio Messina Spa, Maurizio Cacace, annuncia pure il completamento del censimento degli immobili comunali nel 2024

MESSINA – 32 nuovi alloggi grazie all’acquisto dell’ex caserma “Sabato” e si attende il via libera per l’acquisto di altri 200 nel campo dell’edilizia residenziale pubblica. Il presidente di Patrimonio Messina Spa, Maurizio Cacace, prevede pure, nel 2024, il completamento del censimento degli immobili comunali e spiega: “Gli immobili Erp sono stati divisi in quindici lotti. Ogni lotto è stato assegnato a un diverso professionista per procedere all’aggiornamento dei dati. Allo stato attuale otto lotti sono stati ultimati, con una mappatura di circa 800 immobili, e le attività dirette al completamento degli altri sette lotti sono in fase di ultimazione. Entro metà marzo completeremo tutti i 1.300 alloggi”.

Si è pure completata la vendita di trenta abitazioni. Lo stesso avvocato Cacace, lo scorso giugno, aveva spiegato le ragioni dei ritardi nel completamento del censimento: “Il ritardo nella predisposizione delle schede dipende dalle difficoltà di esecuzione dei sopralluoghi per irreperibilità di alcuni inquilini – circa un terzo dell’intero – e pertanto, per gli elaborati già consegnati, si è provveduto a inviare una comunicazione agli assegnatari assenti. Una comunicazione diretta a richiedere una fattiva collaborazione per un imminente sopralluogo”.

“Il problema casa e una situazione sociale esplosiva”

Si tratta di un tema che sta a cuore al nostro giornale e sul quale ci siamo concentrati più volte, auspicando una svolta nel segno dei diritti e della giustizia sociale. Una svolta necessaria in una città nella quale il problema casa investe “mille nuclei familiari e con almeno ventimila alloggi sfitti”, sottolinea l’Unione inquilini. Mette in evidenza il sindacalista Ivan Calì: “Gli alloggi sfitti potrebbero essere comprati dal Comune e dati a canone sociale, magari dialogando con Iacp e commissario straordinario per il risanamento. Riteniamo che i protocolli d’intesa potrebbero risolvere il problema. Finita l’erogazione di fondi per morosità incolpevole e dei fondi affitti, che hanno aiutato tante famiglie in momenti di crisi economica, la situazione sociale è esplosiva e va affrontata con efficacia”.

