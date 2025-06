Risanamento e acquisto di case sul mercato. “Col nuovo bando siamo stati sommersi di richieste”

L’Amministrazione vuole accelerare per sfruttare i fondi Pinqua

Come partecipare al censimento per l’acquisto di case con fondi Pinqua? Lo hanno spiegato il sindaco Federico Basile l’assessore Roberto Cicala e i vertici di Patrimonio Messina spa.

Focus sul ruolo degli agenti immobiliari. “Vogliamo dare un’accelerazione – dice Basile -. Sappiamo che il mercato immobiliare è altalenante ma è un tema necessario per Messina in chiave risanamento. Col bando di marzo la Patrimonio ha cercato di trovare un maggior numero di immobili, ma vanno capite bene le regole. A voi mediatori immobiliari, che siete anche cittadini, chiedo di comprendere che non è solo la vostra attività, c’è dietro una valenza sociale importante. Ci sono tante case vuote e stiamo cercando strumenti da mettere in campo per aiutare a rimetterle sul mercato”.

L’obiettivo – spiega Cicala – è di chiarire le procedure di acquisto e vendita. “Monitoriamo giornalmente la situazione e abbiamo già offerte da verificare”. Poi il direttore generale Salvo Puccio: “Non si può perdere un giro economico del genere, si immettono liquidi nel mercato”.

Il nuovo bando

Cacace ha chiarito “le modalità di partecipazione all’ultimo bando di marzo 2025. Nel bando precedente abbiamo avuto difficoltà a causa dei paletti su immobili che non si potevano ristrutturare o sulle provvigioni che non si potevano concedere. Fortunatamente il Ministero ha approvato una variante che ci ha portato al nuovo bando. Il supporto delle agenzie immobiliari per noi è fondamentale anche per il reperimento della documentazione su ogni immobile. Così tutto il meccanismo può essere velocizzato. A oggi abbiamo reperito 4 immobili con il vecchio avviso e siamo stati sommersi dopo il nuovo avviso. Molte di queste manifestazioni di interesse però erano carenti di documentazione e questo ci ha rallentato. L’altra cosa positiva è che sono stati offerti anche tre interi plessi in cui realizzare molti alloggi”. E in totale lì si realizzeranno un centinaio di case.