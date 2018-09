Baracche, la giunta Musumeci ha approvato lo stato di emergenza per Messina

«Mi ha chiamato in questo momento il presidente della regione siciliana Nello Musumeciper comunicarmi che la giunta regionale ha approvato all’unanimità la nostra richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza socio - sanitaria ambientale riguardante le zone di risanamento e le baracche di Messina».

Ad annunciarlo è il sindaco Cateno De Luca, al termine di una lunga giornata che lo vede così incassare il bilancio di previsione 2018 approvato in consiglio comunale e la dichiarazione dello stato di emergenza per lo sbaraccamento della città approvato in giunta regionale

«Ringrazio di cuore il Presidente Musumeci e la giunta regionale per questo grande gesto di solidarietà e di sostegno per la città di Messina» dice De Luca che ieri sera era stato a Palermo per un ultimo confronto con il governatore e per visionare l’atto che questa sera è stato esitato.

Ora la competenza passa al Consiglio dei Ministri che dovrà decidere se confermare la linea seguita dal governo siciliano e quindi dare a Messina i poteri speciali della condizione emergenziale.

«In pochi ci credevano, ma la nostra caparbietà è’ stata premiata. Andiamo avanti senza se e senza ma» ribadisce il sindaco.

