Barcellona Pozzo di Gotto, oltre 300mila euro per gli alluvionati del 2015 - Tempostretto

Dalla regione 1 milione di euro da ripartire tra i comuni colpiti dall’alluvione del 2015. Al barcellonese andranno oltre 300mila euro. Materia: “Un risultato frutto del lavoro degli uffici e dell’amministrazione”.

Torniamo a parlare ancora una volta di alluvioni sul territorio, ma questa volta con una buona notizia. E’ stata firmata dall’assessore regionale alle autonomie locali Bernadette Grasso, l’autorizzazione a procedere alla ripartizione tra i comuni dei fondi destinati ai risarcimenti agli alluvionati del 10 ottobre 2015.

I fondi, nel totale, ammontano a circa 1 milione di euro da ripartire tra i vari comuni del messinese danneggiati dall’alluvione del 2015. Di questi fondi ben 345.526,32 euro andranno a Barcellona Pozzo di Gotto, che nel 2015 registrò diversi danni e criticità di particolare rilievo.

“A differenza di quella che l’ha preceduto e che si è trovata a gestire il post evento del 2011, quest’amministrazione non ha mancato in nessun momento di agire per sensibilizzare gli uffici della Regione e per chiedere il sostegno della deputazione regionale nell’azione a tutela dei suoi concittadini –scrive il sindaco Materia in una nota- Il deputato Tommaso Calderone ha raccolto quest’appello ed è grazie all’emendamento che egli ha potuto proporre, in sede di approvazione della legge finanziaria regionale per il 2018, che questi fondi sono stati stanziati. A lui vanno i nostri ringraziamenti, oltre che all’assessore Grasso e al presidente Musumeci”.

Già nei prossimi giorni si procederà con il decreto dirigenziale attuativo, necessario alla ripartizione dei fondi. Quanti avessero subito danni a causa dell’alluvione, dunque, potranno presentare richiesta di risarcimento secondo i criteri stabiliti dalla regione.