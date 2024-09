“Rischio idrogeologico a Cumia, servono interventi urgenti”

Incontro oggi al villaggio, alla presenza di Alessandro Cacciotto, presidente della III Municipalità

MESSINA – “Sono stati segnalati i rischi legati al dissesto idrogeologico e la necessità di interventi urgenti per la messa in sicurezza del villaggio Cumia”. Si è tenuto stamattina un incontro a Cumia organizzato da un gruppo di cittadini a cui ha partecipato la Terza Municipalità, con il presidente Alessandro Cacciotto. Quest’ultimo evidenzia: “Come sempre, non faremo mancare il nostro contributo. Abbiamo già avviato interlocuzioni con l’amministrazione comunale che abbia come finalità soprattutto la messa in sicurezza del villaggio, oltre a garantire quanto di ordinario necessita”.

“L’incontro sì è concluso con la promessa di riaggiornarlo al più presto, alla presenza pure dell’amministrazione comunale, per continuare un percorso già intrapreso con l’intera comunità di Cumia”, aggiunge.