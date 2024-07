Rischio incendi, Minutoli a enti e associazioni: “Serve una strategia comune”

Precedentemente al sindaco era stato chiesto di vietare tutte quelle azioni che possono generare pericoli. L'assessore: "I cittadini sentinelle del territorio"

MESSINA – “Una strategia comune volta a garantire un monitoraggio delle aree a rischio”. Questo l’appello lanciato dall’assessore alla Protezione civile, Massimiliano Minutoli, ad enti e associazioni che nei giorni scorsi hanno chiesto all’amministrazione di vietare tutte quelle azioni (come fuochi pirotecnici o lanterne cinesi) che possono costituire un pericolo in tema di prevenzione del rischio incendi.

L’assessore ha spiegato: “L’ente ha già messo in atto, facendo seguito all’ordinanza Sindacale n. 64 del 13 aprile 2024, tutte quelle misure atte alla previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi, in collaborazione con la Regione Sicilia che ha redatto il nuovo Piano regionale A.I.B. per il triennio 2023-2025 volto a potenziare e a rendere più efficiente il Servizio antincendio boschivo”. Poi l’invito alla “folta platea di associazioni sensibili alla questione” a un incontro con i vari referenti per la strategia comune nell’ottica della collaborazione “che fa dei cittadini le vere sentinelle del territorio”.

Inoltre sul sito del Comune di Messina sono state pubblicate le norme della campagna “Io non rischio” raggiungibili all‘indirizzo istituzionale. All’interno informazioni sui comportamenti da seguire in caso di calamità naturali o incendi.

