Wi-fi gratis, in provincia di Messina 7 Comuni si aggiudicano bando Ue

Annunciate le 2.800 città in Europa che hanno vinto il bando Wifi4Eu. In Italia oltre 224 comuni avranno un voucher per reti gratis senza fili. Si tratta del programma con cui Bruxelles finanzia l'istallazione di reti internet gratuite in luoghi pubblici per soddisfare richieste di connettività e aiutare i Comuni (piccoli) in questo settore. I voucher aggiudicati ed erogati da Bruxelles sono da 15mila euro ciascuno.

Nello specifico 3.202 Comuni della Penisola, sui 13mila totali europei che hanno partecipato al bando, hanno indirizzato una richiesta per poter accedere ai fondi di Bruxelles. Il numero più alto tra tutti i paesi membri candidati, segno che in Italia c’è fame di investimenti in internet.

I Comuni vincitori ora dovranno sottoscrivere un accordo con l’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (Inea), organo della Commissione, per passare all’incasso. I voucher potranno finanziare reti wifi installate in luoghi pubblici, come piazze, parchi, biblioteche, uffici municipali, alle quali i cittadini si potranno collegare gratuitamente e senza sistemi di cessione dei dati personali. L’operatività dovrà essere garantita per tre anni. Il voucher da 15mila euro pagherà la parte hardware, ossia le apparecchiature per l’installazione del wifi. Mentre sarà a carico dei Comuni stipulare un abbonamento con gli operatori telefonici accreditati.



"Avevo seguito e segnalato questa occasione/bando ai Comuni della nostra provincia e della nostra realtà - spiega Giacomo D'Arrigo, ex direttore generale dell'Agenzia nazionale per i giovani - e penso che darne conto adesso sia più che giusto. Sono inoltre contento che 7 su 14 dei comuni siciliani che hanno vinto siano della provincia di Messina: l'Unione europea offre davvero molte occasioni e risorse e sta alle amministrazioni ed ai territori saperle sfruttare la meglio. In questo caso si tratta di risorse per innovare, connettere e ammodernare il territorio e offrire così servizi aggiuntivi alle comunità locali utili alla pubblica amministrazione, alle aziende, alle realtà associative".

ELENCO COMUNI VINCITORI IN SICILIA (in neretto quelli messinesi):

Sant'Agata di Militello

Letojanni

Ucria

Villafranca Tirrena

Tusa

Venetico

Pettineo

Erice

Balestrate

Caltavuturo

Grammichele

Eraclea

Favignana

Polizzi Generosa