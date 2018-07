M5S: "Ma che tram volante, servono i semafori intelligenti"

Dopo le recenti dichiarazioni dell’assessore Salvatore Mondello, che ha ribadito l’intenzione dell’Amministrazione di realizzare il controverso “tram volante”, demolendo l’attuale, il gruppo consiliare del M5S si interroga sulle attività per ultimare i lavori della tranvia.

«L’Amministrazione e l'assessore al ramo insistono con la previsione di Skyway e lo smantellamento del tram in quanto antieconomico. Il nostro gruppo chiede ai vertici di Palazzo Zanca se e quali iniziative abbia messo in atto, o intenda prevedere, per rendere funzionale la tramvia con l'attivazione dei semafori intelligenti, al fine di collegare i due poli opposti della città in pochi minuti, nel rispetto del progetto approvato e delle esigenze dei cittadini. Ad oggi il tram, ampiamente sottoutilizzato, non è ancora stato ultimato, per cui le considerazioni sull’antieconomicità dell’opera risultano quantomeno fuorvianti. Il MoVimento 5 Stelle ha già sollecitato il completamento del tram con i semafori intelligenti presso il dipartimento competente, e chiede adesso all'Amministrazione di fare altrettanto, prima di fare valutazioni economiche inesatte su un'opera incompiuta e portare avanti progettualità inutili. Chi capisce qualcosa di trasporti sa che un cityway fermo al semaforo è un controsenso: occorre semplicemente superare questo intoppo ultimando la tramvia e accantonando improbabili progetti avveniristici. Si tratta di un intervento che consentirebbe un vera svolta alla mobilità urbana senza alcun impegno di spesa, in quanto l’opera è già pagata, e permetterebbe di dirottare eventuali finanziamenti per altre indispensabili infrastrutture».

«Non bisogna dimenticare infine di completare i cosiddetti “collegamenti a pettine”, in modo da permettere agli autobus di raggiungere nel più breve tempo possibile la zona a valle dai villaggi collinari, utilizzando un biglietto integrato che dia la possibilità di arrivare in centro con €1,50 di spesa. È un provvedimento fondamentale per incrementare l’uso del mezzo pubblico a scapito dei mezzi privati in una città con gravi problemi di traffico e viabilità».