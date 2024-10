Rissa a Villa Dante, Messina Social City: “Luogo sicuro, rafforzeremo i controlli”

La società che gestisce l'area difende la riqualificazione e l'attività nel parco e dice no alle speculazioni politiche

Messina – Villa Dante è un polmone verde cittadino quotidianamente frequentato dalle famiglie dove i presidi di sicurezza ci sono, ma comunque saranno intensificati. Così Messina Social City dopo il video della rissa tra ragazzine diventata virale, non certo il primo episodio simile registrato all’interno del parco comunale di centro città.

Sull’episodio è intervenuto anche il Garante comunale per l’infanzia Giovanni Amante, chiedendo più attenzione a sindaco e Questore.

La riqualificazione di Villa Dante

La società comunale che gestisce villa Dante dice perciò no alle speculazioni politiche sull’episodio e rivendica il lavoro effettuato: “Condanniamo fermamente ogni forma di violenza. Allo stesso tempo, respingiamo con decisione le ricostruzioni di alcuni esponenti politici che dipingono la villa come un luogo fuori controllo, dominato da vandali e teppisti. Negli ultimi cinque anni, villa Dante è stata oggetto di un ambizioso progetto di rigenerazione urbana, che ha trasformato questo spazio pubblico da una zona trascurata a un vivace centro di aggregazione per la comunità.

Le attività nel parco comunale

Grazie a un impegno congiunto dell’amministrazione comunale e della Messina Social Villa Dante è oggi un luogo dove sport, cultura e socialità si incontrano, con strutture sportive moderne, un centro polifunzionale con coworking e spazi dedicati a bambini e famiglie. Anche il verde e l’intera area sono stati completamente riqualificati per garantire un ambiente sicuro e accogliente.

Il processo di rigenerazione urbana ha incluso una forte componente di rieducazione civica. Ogni giorno, educatori e pedagogisti sono attivi per sensibilizzare i frequentatori della villa al rispetto delle regole del bene comune, intervenendo prontamente in caso di comportamenti inappropriati.



La Messina Social City non ignora certamente le risse tra adolescenti recentemente verificatesi in villa che riflettono non solo la sfida che gli adolescenti affrontano nel gestire le emozioni e le relazioni sociali, ma anche l’importanza di fornire loro spazi sicuri e momenti educativi che li aiutino a crescere in modo positivo e costruttivo.

Messina Social City: no alle speculazioni

È fondamentale ribadire che, nonostante alcuni episodi isolati di condotte scorrette, Villa Dante continua ad essere un luogo frequentato quotidianamente da famiglie, anziani e giovani che lo rispettano e lo apprezzano per ciò che è diventato: un polmone verde, un punto di riferimento sociale e uno spazio di incontro per la comunità. Gli episodi che richiedono attenzione non devono in alcun modo offuscare il grande lavoro di rivalutazione svolto e il costante utilizzo della villa da parte di cittadini che ne rispettano le regole. Riconosciamo e condividiamo pienamente l’importanza di mantenere elevati standard di sicurezza e vigilanza all’interno di Villa Dante.

A tal proposito, l’Azienda Speciale ha già richiesto il supporto delle forze dell’ordine per rafforzare il presidio dell’area, integrando così i servizi di vigilanza e controllo già attivi all’interno della villa. L’amministrazione comunale, in collaborazione con Messina Social City, continuerà a lavorare affinché Villa Dante rimanga un simbolo di aggregazione, inclusività e rispetto reciproco. Manteniamo alta l’attenzione su eventuali episodi isolati che possano verificarsi nelle nostre piazze, parchi, o altri luoghi di aggregazione continuando a promuovere con costanza il valore del bene comune”.