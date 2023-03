Ristorazione e celiachia, la sfida di Aic alla settima edizione di Expocook - Tempostretto

L'associazione italiana celiachia, sezione siciliana, alla Fiera del gusto di Palermo dal 6 al 9 marzo

Torna l’ormai tradizionale appuntamento di Aic Sicilia (Associazione Italiana Celiachia) con l’Expocook 2023, la grande fiera del gusto di Palermo dedicata al settore della ristorazione, del cibo e del settore alberghiero, che quest’anno giunge alla settima edizione dal 6 al 9 marzo.

Per Aic saranno presenti il presidente Paolo Baronello e il vicepresidente Antonio Aserio con i quali assisteremo alla preparazione di un piatto senza glutine ad opera dello chef Roberto Cascino.

“Torniamo volentieri a questo importante e prestigio appuntamento di Expocook dove si parla di cibo, afferma il presidente Baronello – e noi come Aic ne siamo ambasciatori per tutta la sezione del senza glutine. I casi di celiachia stanno crescendo e responsabilmente chiediamo agli operatori del settore e ai tanti professionisti che in questo appuntamento sono tanti di formarsi adeguatamente nel realizzare un sevizio adeguato e in sicurezza per i celiaco. Bisogna che il celiaco non debba sentirsi un diverso ma che abbia le stesse opportunità degli altri sia nell’alimentazione quotidiana che nelle occasioni di socialità e di condivisione fuori casa”.

Sono dello stesso parere Fabio Sciortino e Serafino Geraci, direttori di Expocook, che ringraziamo per l’attenzione riservata ogni anno al problema della celiachia. “Abbiamo sempre riservato grande attenzione al tema della celiachia – affermano – dando la massima visibilità sul nostro palco ad un tema che non deve mai smettere di essere approfondito, maggiormente tra i ristoratori presenti all’evento”.

Anche per il 2023 tantissime novità e chicche preparate per gli appassionati e gli operatori del cibo in un luogo significativo per Palermo, che per due anni è stato il cuore pulsante dell’emergenza Covid 19, la Fiera del Mediterraneo.

Una scommessa che già dagli inizi si palesa essere vincente tanto che si prevede il boom di visite.