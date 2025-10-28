 Roberto Occhiuto proclamato presidente della Regione Calabria, al via il suo secondo mandato

Dario Rondinella

martedì 28 Ottobre 2025 - 08:03

CATANZARO Roberto Occhiuto è stato ufficialmente proclamato presidente della Regione Calabria. La proclamazione è avvenuta nel pomeriggio di ieri presso la Corte d’Appello di Catanzaro, al termine delle verifiche effettuate dall’Ufficio elettorale centrale che ha confermato l’esito delle urne.

Per Occhiuto si tratta di un ritorno alla guida della Regione, dopo le dimissioni e il conseguente voto anticipato che hanno portato i cittadini calabresi nuovamente alle urne prima della scadenza naturale della legislatura.

Nei prossimi giorni, il Governatore riconfermato sarà chiamato a completare i primi adempimenti istituzionali: entro dieci giorni dovrà infatti convocare il nuovo Consiglio regionale e procedere alla formazione della seconda giunta regionale.

A tal proposito, Occhiuto ha già in programma un incontro a Roma con gli esponenti nazionali dei partiti della coalizione di centrodestra per definire l’assetto della nuova squadra di governo e tracciare le priorità dell’azione amministrativa per i prossimi anni.

