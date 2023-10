Roccalumera. Commemorazione dei defunti, cambia la viabilità di accesso al cimitero - Tempostretto

Ordinanza in vigore fino al prossimo 2 novembre

ROCCALUMERA – Per fronteggiare il previsto aumento di traffico veicolare verso il cimitero in occasione della commemorazione dei defunti, la responsabile dell’Area I, Angelica Caspanello, ha firmato un’ordinanza di regolamentazione del transito in via Ferrer e via Collegio. Fino al prossimo 2 novembre stato stabilito il senso unico in direzione mare-monte nella Via Ferrer, partendo dal viadotto autostradale fino allo slargo realizzato nei pressi del Cimitero Comunale. Nello stesso periodo sarà in vigore il divieto divieto di sosta salendo da Via Collegio sul lato sinistro della carreggiata negli ultimi 200 metri prima dello slargo davanti al Cimitero Comunale e sul lato destro nel braccio di strada che conduce all’ex discarica.

Disposto inoltre, sempre con la stessa ordinanza, il divieto di accesso allo spiazzale antistante l’ingresso del Cimitero Comunale per i veicoli provenienti da Via Collegio, ad eccezione dei veicoli recanti persone con disabilità munite di apposito contrassegno. Infine, l’ordinanza prevede il divieto di accedere con i veicoli all’interno del Cimitero comunale, ad eccezione delle autovetture recanti persone con disabilità munite di apposito contrassegno.