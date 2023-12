Roccalumera. Disposto il trasferimento del Presidio di medicina territoriale a Pagliara - Tempostretto

Scongiurato il trasferimento a Messina, che avrebbe comportato gravi disagi per gli abitanti di dieci comuni jonici

ROCCALUMERA – Il commissario straordinario dell’Asp 5 di Messina, Domenico Sindoni, ha firmato ieri la disposizione per spostare a Pagliara i “Servizi Ausili e Presidi ed Esenzione Ticket” attualmente ubicati nel polifunzionale di Roccalumera, in locali sempre di proprietà dell’Azienda sanitaria provinciale. Il polifunzionale di Roccalumera, infatti, a partire nei prossimi giorni, sarà oggetto di un intervento di ristrutturazione. L’immobile di via Torrente Sciglio, una volta completati i lavori di riqualificazione, ospiterà una Casa di Comunità.

Lo scorso mese di aprile, in qualità di deputato regionale, il sindaco di Roccalumera Giuseppe Lombardo aveva presentato una interrogazione all’assessore regionale alla Salute Volo e al presidente Schifani per evitare il trasferimento del presidio a Messina, che avrebbe comportato gravi disagi per gli abitanti della riviera jonica. Sono dieci i Comuni che fanno riferimento al Presidio di medicina territoriale di Roccalumera: Scaletta Zanclea, Itala, Alì Terme, Alì, Nizza di Sicilia, Fiumedinisi, Roccalumera, Pagliara, Mandanici e Furci Siculo. “L’Asp su richiesta del sottoscritto – ha commentato il sindaco Lombardo – ha mantenuto il servizio nel distretto, naturalmente dando priorità a locali di proprietà della stessa per motivi economici e di buona amministrazione. Vigileremo naturalmente sui lavori per ridurre al minimo il disagio di questo spostamento temporaneo su Pagliara”. I servizi saranno trasferiti nell’immobile di via Trappeto, al piano terra, nei locali non occupati dal presidio di continuità assistenziale.