Roccalumera, ecco la geografia del nuovo Consiglio comunale. I voti delle 4 liste - Tempostretto

Antonio Garufi è stato il più votato con 322 preferenze

ROCCALUMERA – Il dopo Argiroffi a Roccalumera è segnato dal “cambio di passo” di Pippo Lombardo, il deputato regionale di Sicilia Vera – Sud chiama nord diventato sindaco con il 40,57% dei consensi. La sua lista ha ottenuto 1.028 voti (pari al 39,75%). Al secondo posto con 838 preferenze (32,40%) la lista di Rita Corrini, che va in Consiglio come primo candidato sindaco non eletto. Al terzo la lista di Miriam Asmundo con 629 voti (24,32%) e al quarto quella di Salvatore Patanè con soli 91 voti (3,52%). Il candidato al Consiglio comunale più votato in assoluto è stato Antonio Garufi, presidente del Consiglio uscente, con 322 preferenze. Garufi era assessore designato, così come Natia Basile, Ivan Crementi (entrambi eletti anche in Consiglio) e Angela Puglisi, che invece con 99 preferenze è rimasta fuori dai primi 8 più votati della lista “Cambio di passo”. Gli ingressi in Giunta dei primi tre dovrebbero comportare il “ripescaggio” in Consiglio comunale di Antonella Garufi, Ersilio Allegra e Claudia Gugliotta. Per la lista seconda classifica, “Insieme per Roccalumera”, oltre a Rita Corrini entreranno in Consiglio Massimo Bellomo, Tiziana Maggio e Mariarosaria Sparacino.

Lista “Cambio di passo”

1) Ersilio Allegra 69

2) Natia Lucia Basile 215

3) Dario Caminiti 129

4) Ivan Cremente 198

5) Antonio Garufi 322

6) Floriana Famà 154

7) Antonella Garufi 77

8) Claudia Rita Maria Gugliotta 47

9) Nunziato Carmelo Prestipino 97

10) Angela Puglisi 99

11) Giovanna Saccà 148

12) Simona Saccà 100

Lista “Insieme per Roccalumera”

1) Carmela Abrami 75

2) Massimo Bellomo 185

3) Nicola Cincotta 105

4) Tiziana Gregorio 127

5) Marco Gugliotta 107

6) Tiziana Maggio 172

7) Massimo Puglisi 53

8) Corrado Rione 74

9) Francesco Santisi 145

10) Antonino Scarci 87

11) Mariarosaria Sparacino 163

12) Antonella Totaro 122

Lista “Roccalumera Unita”

1) Valeria Allegra 95

2) Salvatore Casabranca 31

3) Santa Coglitore 109

4) Antonietta Di Marco 36

5) Maria Foscolo 115

6) Biagio Gatto 82

7) Walter Marisca 99

8) Nello Miano 78

9) Giuseppe Puliatti 64

10) Giacomo Squadrito 21

11) Giulia Sturiale 125

12) Domenico Villari 113

Lista “Sì, insieme possiamo”

1) Giovanni Bonarrigo 3

2) Sara Cacciola 0

3) Settima Aura Cisca 12

4) Vincenzo Costa 10

5) Massimo Di Ciuccio 7

6) Giuseppe Cateno Guarnera 5

7) Sauastita Guta 2

8) Giovanna Interdonato 7

9) Severino Mancuso 9

10) Loretana Antonietta Scarcella 14

11) Irene Scordo 17

12) Antonino Cosimo Sterrantino 21