Roccalumera. Vince Giuseppe Lombardo: "Ora il cambio di passo" VIDEO - Tempostretto

Il deputato regionale, fedelissimo di Cateno De Luca, è il nuovo sindaco del centro jonico

intervista di Carmelo Caspanello, riprese di Matteo Arrigo

ROCCALUMERA. Deputato regionale di “Sicilia Vera” e fedelissimo di Cateno De Luca, Giuseppe Lombardo è il nuovo sindaco di Roccalumera. L’ha spuntata su Rita Corrini che per la seconda volta consecutiva si piazza al secondo posto, con uno scarto dal vincitore maggiore, però, rispetto a cinque anni fa, quando perse per pochi voti da Gaetano Argiroffi. Giuseppe Lombardo ha ottenuto 976 preferenze, pari al 40.1% dei voti, Rita Corrini, leader dell’opposizione uscente, di voti ne ha avuto 752, pari al 30.9%. Più staccata Miriam Asmundo, vicesindaco e assessore uscente della Giunta Argiroffi, che ha raccolto 612 voti (il 25,1%). Non è riuscito a superare quota 100 voti, invece, il quarto candidato in corsa per la poltrona di sindaco, Salvatore Patanè: per lui 94 voti pari al 3,9%. A Roccalumera, su 3.950 elettori hanno votato in 2.671, per un’affluenza pari al 67,62%. Rispetto a cinque anni fa si è registrata una flessione del 3,25%. “Ringrazio Roccalumera – ha detto Lombardo – noi dobbiamo metterci a lavorare e dare subito il cambio di passo promesso. Come concilierò il mio impegno di sindaco con quello di deputato regionale? Come ho sempre fatto, con il lavoro”.