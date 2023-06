Roccalumera. Raccolta dei rifiuti, "stretta" sui condomini e controlli sull'indifferenziato - Tempostretto

"Avvertiti" numerosi cittadini. Sanzioni fino a 250 euro per chi non rispetterà le disposizioni

ROCCALUMERA – Con un’ordinanza, il sindaco Pippo Lombardo ha chiesto i dati anagrafici dei condomini ricadenti sul territorio comunale, con l’obiettivo di eliminare il conferimento non conforme dei rifiuti che avviene nelle vicinanze proprio dei grandi complessi edilizi e migliorare il sistema di raccolta delle utenze condominiali. “Si tratta di un fenomeno che compromette il decoro urbano oltre a causare problemi igienico sanitari – ha spiegato Lombardo -. E non possiamo accettare che le buone pratiche vengano inficiate dalla poca civiltà di alcuni. È necessario che il Comune di Roccalumera entri in possesso dell’anagrafica condominiale per censire tutte le utenze presenti in ciascun condominio”.

Intanto nel fine settimana a Roccalumera sono scattati i controlli per verificare l’esposizione dei rifiuti della frazione indifferenziata (residuo secco). “Sono state decine le segnalazione fatte dagli operatori – ha aggiunto il sindaco Lombardo -. I vigili urbani intervenuti hanno segnalato a chi ha conferito in modo difforme la possibilità di farlo correttamente. Se non dovessero farlo scatteranno le sanzioni che variano da 50 a 250 euro per conferimento non conforme e da 150 a 600 euro in caso di abbandono”.

L’Amministrazione comunale ha annunciato che i controlli saranno sempre più stringenti per evitare il giorno dell’esposizione dei mastelli con il residuo secco diventi il momento per conferire tutto ciò che non si vuole differenziare.

I controlli effettuati nel fine settimana

