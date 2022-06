Roccalumera tra i 49 comuni italiani plastic free - Tempostretto

Il comune jonico ha ricevuto il riconoscimento a Firenze per l'impegno verso la tutela ambientale

ROCCALUMERA. Una “tartaruga” su tre per il Comune di Roccalumera ma la grande soddisfazione di essere inserito tra i 49 comuni d’Italia Plastic Free 2022. La cerimonia di premiazione si è tenuta nei giorni scorsi a Firenze nel Salone dei Cinquecento, all’interno di Palazzo Vecchio, con il Patrocinio della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Comune di Firenze. L’associazione Onlus Plastic Free ha premiato i 49 comuni italiani che si sono distinti per il proprio impegno verso l’ambiente, selezionati in base alla lotta contro gli abbandoni illeciti, alla sensibilizzazione del territorio, alla collaborazione con l’associazione Plastic Free, alla gestione dei rifiuti urbani e alle attività virtuose dell’ente. 450 i comuni valutati e tra questi ne sono stati scelti 49, a cui sono state assegnate da 1 a 3 “tartarughe” in base al livello raggiunto. Per il Comune di Roccalumera il premio è stato ritirato da Letterio Mastroeni, referente roccalumerese dell’associazione Plastic Free e da sempre impegnato in attività di sensibilizzazione ambientale.

