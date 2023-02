Roccalumera. Ufficializzata la candidatura a sindaco di Giuseppe Saitta - Tempostretto

Il gruppo "Insieme per Roccalumera", alternativo all'amministrazione uscente, ha ufficializzato il proprio candidato

ROCCALUMERA – Giuseppe Saitta è il primo candidato ufficiale per la corsa alla poltrona di sindaco di Roccalumera. In una nota il gruppo “Insieme per Roccalumera”, alternativo all’attuale amministrazione, comunica infatti che il “dott. Saitta ha accettato la candidatura a sindaco di Roccalumera”. “L’invito a ricoprire questo importante ruolo – si legge nella nota – proviene da un gruppo politico compatto ed unito intorno ad identità ideale, condivisione programmatica e comunanza di intenti per dare a Roccalumera una non più procrastinabile alternativa di governo amministrativo. Queste donne e questi uomini liberi nella volontà e nell’azione hanno voluto indicare nella persona del dott. Giuseppe Saitta il candidato sindaco che, in mutualistica simbiosi con il detto gruppo, dovrà rappresentare per Roccalumera un futuro di speranza e prosperità. Si invitano tutti i cittadini che vorranno partecipare ad unirsi a noi, da protagonisti – conclude il gruppo “Insieme per Roccalumera – per riconsegnare al nostro paese quel progresso, quelle libertà e quello sviluppo che merita e che avrà”.