Roccella Jonica. Ieri, nuova giornata di sbarchi, giunti in 300, tra cui una vittima di 35 anni - Tempostretto

ROCCELLA JONICA – Nuova giornata di sbarchi, nella giornata di ieri, ha interessato il porto di Roccella Joinica, il nono di questo 2023, il terzo negli ultimi tre giorni. Nel Porto delle Grazie, dopo essere stati trasbordati sulle motovedette della Guardia Costiera, sono giunti 300 migranti di nazionalità pakistana, siriana, egiziana e bengalese. Tra essi circa 100 sono minori molti dei quali non accompagnati, ed anche in questo caso come nel giorno precedente uno dei profughi è giunto senza vita, si tratta di un uomo, di nazionalità pakistana di 35 anni. La Procura di Locri ha posto sotto sequestro la salma e disposto l’esame autoptico.

Dopo lo sbarco, i profughi sono stati sottoposti a visita medica e successivamente, su disposizione della Prefettura di Reggio Calabria, momentaneamente sistemati in una tensostruttura realizzata tempo fa all’interno del Porto roccellese e gestita dai volontari della Croce Rossa, della Protezione Civile e da una equipe di Medici senza frontiere.