Roccella Jonica. In fiamme un supermercato, rogo domato dai vigili del fuoco - Tempostretto

ROCCELLA JONICA – Squadre dei vigili del fuoco del comando di Reggio Calabria, dei distaccamenti di Siderno e Monasterace supportate da un’ autobotte per rifornimento idrico sono intervenute nel primo pomeriggio di oggi per domare un incendio in un locale di circa 500 mq adibito a supermercato. L’attività, nel momento in cui si sono propagate le fiamme era chiusa al pubblico per cui non sono state coinvolte persone. A dare l’allarme alla Sala Operativa 115 numerosi cittadini che hanno visto del fumo fuoriuscire dal locale. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme, evitando il propagarsi delle stesse all’intero locale, ed alla messa in sicurezza del sito. Danneggiati dalle fiamme alcuni reparti ed annerimento delle pareti dovuto al fumo denso originatosi dalla combustione. Sono in corso accertamenti per stabilire le origine del rogo.