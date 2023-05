Roccella Jonica. Nuovo sbarco di migranti, in 31 salvati dalla Guardia Costiera - Tempostretto

I 31 migranti, sono stati intercettati dalla Guardia Costiera a largo della costa jonica a bordo di una piccola imbarcazione

ROCCELLA JONICA – Dopo quello di ieri, per il secondo giorno consecutivo, nel Porto delle Grazie, si è registrato un altro sbarco di migranti. 31 sono state le persone tratte in salvo, anche questa volta dalla Guardia Costiera, tutti uomini e provenienti dal Bangladesh. I 31 migranti, sono stati intercettati a largo della costa jonica a bordo di una piccola imbarcazione e sono stati soccorsi dai volontari della croce rossa, da quelli di Medici senza frontiere e dalla protezione civile, che hanno prestato loro le prime cure. Quindi sono stati collocati nella tensostruttura all’interno dello stesso porto, dove sono stati identificati dalle forze di polizia. Erano tutti in discrete condizioni di salute a parte qualche sintomo da raffreddamento per qualcuno. La barca sulla quale viaggiavano i migranti è partita dalla Turchia alcuni giorni fa.