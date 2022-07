Roccella Jonica. Roccella Summe Festival, domani al via con Mahmood al Teatro al Castello - Tempostretto

Domani a salire sul palco del Teatro al Castello ci sarà Mahmood, il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo insieme a Blanco con il brano “Brividi”

ROCCELLA JONICA – Sono rimasti pochi biglietti ancora disponibili per l’apertura della seconda edizione del Roccella Summer Festival. Domani a salire sul palco del Teatro al Castello e tagliare il nastro della più importante rassegna estiva della Calabria, ci sarà Mahmood, il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo insieme a Blanco con il brano “Brividi”. Cresce infatti l’attesa, già di per sé molto forte, per un evento che porterà a Roccella Jonica spettatori da ogni parte della regione e non solo per la tappa del suo Ghettolimpo summer tour.

Autore e cantante stimato nella scena italiana e internazionale, dopo gli ottimi risultati raggiunti con “Gioventù Bruciata” (disco di platino) e il successo planetario di “Soldi” (quadruplo disco di platino) con cui ha vinto la 69ma edizione del Festival di Sanremo, Mahmood ha dominato le Top 10 anche nel 2020 con “Rapide” e “Dorado”, ora contenuti in “Ghettolimpo”, che contiene anche i singoli “Inuyasha” e “Klan”. Mahmood a oggi conta 15 dischi di platino e 9 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d’oro all’estero e ha quasi 1,5 miliardi di streaming totali all’attivo.

I biglietti ancora disponibili per assistere alla data calabrese del tour di Mahmood possono essere acquistati attraverso i circuiti TicketOne, Ticket Service Calabria e Etes e su tutti i circuiti di biglietteria automatizzata. Giorno 20 i botteghini del Teatro al Castello saranno aperti dalle ore 17.30. L’apertura delle porte per i possessori di ticket e deluxe pack è alle ore 20.00, per i possessori solo del ticket l’ingresso è alle 20.30. Il Roccella Summer Festival è realizzato con la collaborazione dell’Amministrazione comunale di Roccella Jonica.