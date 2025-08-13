Roccella Summer Festival 2025, domani sera è il turno di “Rossetto e caffè” di Sal Da Vinci

L’affermato artista partenopeo arriva a Roccella Jonica dopo aver conquistato il cuore di tantissimi ascoltatori

ROCCELLA JONICA – Prosegue senza sosta la carrellata di artisti proposti quest’anno dal Roccella Summer Festival 2025, la rassegna organizzata dalla Ticket Service Calabria in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica (Rc), finanziata con risorse Pac 2014/2020 Azione 6.8.3 dalla Regione Calabria nonché dal brand Calabria Straordinaria.

Domani sera, 14 agosto, è il turno di Sal Da Vinci, autore e interprete del famoso brano “Rossetto e caffè”. L’affermato artista partenopeo arriva a Roccella Jonica dopo aver conquistato il cuore di tantissimi ascoltatori con la sua voce inconfondibile e con il suo stile unico, insieme al suo repertorio che spazia tra classici della canzone napoletana e brani originali, rendendo ogni sua performance un viaggio emozionale. “Rossetto e caffè”, ad esempio, è una dolce parlata che parla d’amore, evocando immagini di passione e tenerezza, ma è soprattutto un testo poetico e melodico, attraverso il quale Sal Da Vinci riesce a trasmettere emozioni profonde, rendendo il brano un vero e proprio inno ai sentimenti. La combinazione di melodie tradizionali napoletane con influenze contemporanee ha reso “Rossetto e caffè” un successo che continua a risuonare nel cuore di chi ascolta.

Il concerto offrirà l’opportunità di ascoltare dal vivo le canzoni che hanno segnato la sua carriera e di rivivere la tradizione musicale della sua terra.

L’evento promette di attrarre fan da tutte le parti, creando un’atmosfera vibrante e coinvolgente.

I biglietti ancora disponibili per partecipare ai concerti del Roccella Summer Festival 2025 possono essere acquistati attraverso i circuiti TicketOne e Ticket Service Calabria.