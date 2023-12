Rodì Milici, ritrovato il 30enne Julien Buccheri - Tempostretto

Del giovane non si avevano più notizie da ieri pomeriggio

RODI’ MILICI – E’ stato ritrovato Julien Buccheri, il 30enne di Rodì Milici uscito di casa ieri intorno alle 18 e del quale non si avevano più notizie. L’Amministrazione comunale, dalle pagine social del Comune, aveva lanciato un appello a chiunque lo avesse visto. Julien era uscito della sua abitazione al solito orario per la consueta passeggiata pomeridiana ma non aveva fatto rientro a casa. Immediatamente erano scattate le ricerche, andate avanti per tutta la giornata di oggi con l’impiego di forze d’ordine, vigili del fuoco e squadre di volontari. Il giovane è stato ritrovato questo pomeriggio nella frazione di Protonotaro, nel Comune di Castroreale. Sarebbe in discrete condizioni, seppur provato per aver trascorso la notte fuori.