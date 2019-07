Rometta apre le porte al teatro. Torna la rassegna “Saro Costantino” - Tempostretto

Anche quest’estate le piazze romettesi saranno il palcoscenico designato per l’ormai tradizionale rassegna teatrale “Saro Costantino”. Si inizia il 20 luglio.

Torna l’ormai tradizionale appuntamento con la rassegna teatrale “Saro Costantino”. Un vero e proprio contest dedicato al mondo del teatro, che vedrà avvicendarsi sui palchi di Rometta Montagna e Rometta Marea rappresentazioni teatrali di vario genere.

Sono cinque, le compagnie selezionate dalla giuria composta dalle giornaliste Katia Trifirò ed Elisabetta Reale e dal delegato del sindaco Nicolò Cannata. A prendere parte alla rassegna saranno la “Compagnia dei Folli”, l’associazione “Nuovi Orizzonti”, la compagnia “Belvedere”, l’associazione “San Tommaso D’Acquino” e il gruppo “Le Nuove Immagini”.

Si parte già domani, con la prima delle esibizioni in calendario. E’ prevista per le 21.30 presso Piazza Garibaldi, la messa in scena di “Ulissiade” della “Compagnia dei Folli”. Lo spettacolo sarà riproposto il 22 agosto alle 21.30 presso il palco di Villa Martina.

Sempre a Villa Martina, il prossimo 24 luglio, si terrà la rappresentazione teatrale “Ora ca mamma muriu… cu su teni u papà” dell’associazione Nuovi Orizzonti. Lo spettacolo approderà poi sul palco di Piazza Garibaldi alle 21.30 del 19 agosto.

Toccherà quindi alla compagnia Belvedere, che il 26 luglio alle 21.30 porterà in Villa Martina lo spettacolo “La Buon’anima di mia suocera”. Toccherà quindi a Piazza Garibaldi, dove la rappresentazione teatrale sarà riproposta alle 21.30 del 31 luglio.

L’associazione San Tommaso D’acquino andrà in scena il prossimo 2 agosto, alle 21.30 sul palco di Villa Martina. Lo spettacolo proposto sarà “Arezzo 29 in tre minuti” e approderà in Piazza Garibaldi alle 21.30 del 9 agosto.

Ultimi due appuntamenti, infine, con lo spettacolo “Il malato immaginario”. La rappresentazione teatrale, proposta dal gruppo Le Nuove Immagini, si terrà alle 21.30 del 6 agosto in Piazza Garibaldi e alle 21.30 del 7 agosto in Villa Martina.

Le cinque compagnie in gara saranno valutate da una giuria di esperti, incaricati di insignire i migliori teatranti del “Premio Saro Costantino”. La giuria sarà composta da Salvatore Celano, Francesco Costanzo, Nicolò Cannata, Lucia Patti, Paola Miceli e Nives Russo. Ad ampliare la giuria i componenti “supplenti” Paolo Arnò, Antonino Mondo, Maria Anna Saija, Pina Venuto, Salvatore De Leo, Maria Josè Costantino e Giovanni Arnò.

La rassegna “Saro Costantino” nasce nel 2015 con l’intento di riunire le più virtuose compagnie artistiche presenti sul territorio. Giunta ormai alla sua quarta incarnazione, la manifestazione ha più volte attratto talenti provenienti da tutta la Sicilia registrando diversi consensi.

Saro Costantino, a cui è dedicato non solo il premio teatrale ma anche l’intera manifestazione, nasce a Rometta l’1 Gennaio 1940 ed è conosciuto per le sue capacità artistiche e poetiche in tutto il territorio nazionale. Con un’instancabile passione per il teatro e per l’arte può vantare collaborazioni con personaggi del calibro di Nino Frassica, Jean Sorel, Gino Nicolosi, Walter Manfrè, Miko Magistro, Sebastiano Lo Monaco e Massimo Mollica. Ha preso parte anche a numerose esperienze cinematografiche come “Ragazzo di Calabria” e “Il Capo dei Capi”.