Rometta, abbandono di rifiuti: arrivano nuove foto-trappole

Periodo di controlli sul territorio, nel Comune di Rometta dove sono stati rinvenuti sacchi di rifiuti abbandonati per i quali sono stati individuati gli autori

ROMETTA – Controlli a tappeto per scovare chi abbandona i rifiuti, a Rometta. Ad annunciarlo è lo stesso sindaco Nicola Merlino che, sui social, spiega come siano già state individuate 10 persone che subiranno sanzioni anche di 700 euro. Per qualcuno scatterà anche la denuncia penale.

«Rometta -scrive il primo cittadino- è una delle più virtuose città della Sicilia, anche in tema di raccolta differenziata, come è noto a tutti. Anche per questo, non sfuggirà a nessuno il danno economico, ambientale e di immagine che chi inquina produce alla nostra comunità».

Merlino annuncia quindi l’arrivo di ulteriori deterrenti all’abbandono di rifiuti: sul territorio saranno dislocate 12 nuove foto-trappole “i cui costi -sottolinea il sindaco- saranno pagati da chi inquina”.