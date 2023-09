Rometta. “Eleonora Baeli” miglior film siciliano 2023

Il cortometraggio di Carmelo Formica, realizzato dalla Romar Film di Rometta Marea, ha ricevuto il riconoscimento al Festival del Cinema di Cefalù

ROMETTA – Il Festival del Cinema di Cefalù ha premiato come miglior film siciliano del 2023 il cortometraggio “Eleonora Baeli”, diretto da Carmelo Formica. Realizzato dalla Romar Film di Rometta Marea, il corto racconta e rielabora la leggenda di Eleonora dei Baroni Baeli della Tenuta San Nicolò di Capo Milazzo.

Questo 2 settembre, a Cefalù, la consegna del riconoscimento insieme alla “Honorable Mention” di cui è già stato insignito il film che già nel 2021 si era distinto al “Varese International Film Festival” ottenendo il premio come miglior costume e miglior makeup.

La storia di Eleonora dei Baroni Baeli

La storia di Eleonora è conosciutissima a Milazzo e nel comprensorio tirrenico. Racconta di una giovane nobildonna, innamorata del suo istruttore di equitazione. Un’amore all’epoca non accettato e, vuole la leggenda, finito tra tragedia e mistero: Eleonora, in un’ultima cavalcata, galoppò verso la scogliera del faro di Capo Milazzo e sparì in mare per sempre dopo aver appreso del licenziamento del suo amato. Il folklore locale vuole che, talvolta, sia possibile avvistare il fantasma della giovane tra i luoghi del Capo.