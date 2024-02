Rometta. Lavori fibra danneggiano tubature, riunione al Comune

I lavori per il passaggio della fibra ottica, a Rometta, hanno danneggiato le tubature della rete idrica. Al Comune una riunione con la ditta

ROMETTA – Proseguono i lavori per il passaggio della fibra ottica nel Comune di Rometta. Un intervento eseguito nell’ambito del Piano “Italia a 1 Giga” finanziato con i fondi del PNRR per circa 3,8 miliardi di euro. I lavori, tuttavia, hanno causato dei danni alla rete idrica rendendo necessaria una riunione al Comune.

Durante l’incontro, voluto dal sindaco Nicola Merlino, si è discusso delle criticità generate dagli interventi, stabilendo una linea d’azione affinché i lavori possano concludersi senza ulteriori disagi per la cittadina tirrenica.

Alla riunione hanno preso parte la società committente, il direttore dei lavori e l’impresa esecutrice. Tra le criticità evidenziate, si legge in un nota del Comune di Rometta, la posizione della rete idrica che “risulta essere stata collocata spesso troppo in alto rispetto alla quota normalmente prevista per tale sottoservizio”. Una situazione che ha reso impraticabile l’utilizzo dei georadar per effettuare i rilievi del caso

Dal direttore dei lavori, tuttavia, la rassicurazione che saranno effettuati ulteriori controlli prima dell’esecuzione di ulteriori scavi a conclusione dei quali, entro 30 giorni, sarà ripristinato lo stato dei luoghi. Il Comune ha stabilito un sopralluogo al termine di quest’ultimi, al fine di verificare la corretta esecuzione degli interventi di ripristino.

