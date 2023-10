Rosarno. Conferita la cittadinanza onoraria al vice brigadiere Salvo D'Acquisto - Tempostretto

La cerimonia si è svolta presso il Liceo “Piria” di Rosarno e ha visto la partecipazione di numerose autorità civili, militari e religiose

ROSARNO – A Rosarno, in occasione dell’80mo anniversario della morte del vice brigadiere, Salvo D’Acquisto, fucilato appena ventitreenne, dai nazisti, dopo essersi autoaccusato al posto di 22 innocenti, per un presunto attentato compiuto ai danni delle S.S., gli è stata conferita la cittadinanza onoraria postuma. La cerimonia si è svolta presso il Liceo “Piria” di Rosarno e ha visto la partecipazione di numerose autorità civili, militari e religiose. A questa sono seguite una serie di eventi che, oltre a ricordare e celebrare il decorato, sono servite a illustrare la sua figura ai ragazzi delle scuole della Piana, come avvenuto a Taurianova qualche giorno fa e stamattina a Gioia Tauro dove gli alunni dei due Istituti Comprensivi di quel centro cittadino sono stati ospitati all’interno della sala del Consiglio Comunale dove, al termine, di una sentita e sobria cerimonia, il Consiglio Comunale ha deliberato il conferimento della cittadinanza onoraria in favore del militare caduto. “Servo di Dio ed Eroe della Patria”, Salvo D’Acquisto rappresenta il simbolo della bellezza del dono verso gli altri, testimoniato anche da un passaggio nella Preghiera del Carabiniere che recita: “con la fedeltà fino alla morte, l’amore a Dio e ai fratelli italiani”.