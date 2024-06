Rugby, Messina Nord vince di misura la XXXIV stracittadina

Il tradizionale appuntamento in famiglia per i rugbisti messinesi ha premiato coloro nati a Nord della via Cannizzaro, superato per 45-43 il Sud

MESSINA – La tradizionale stracittadina che chiude la stagione agonistica 2023/2024 è stata vinta dalla squadra guidata da Nicola Alibrandi che ha battuto il team guidato da Sandro Miduri. La partita è stata tirata ma giocata con lo spirito e approccio giusti a gare di questo genere con ben 7 mete per parte. Alla fine la vittoria, sul filo di lana, è stata dei nordisti nonostante tra le file del Sud giocasse anche Antonio Tripodo, che dopo il campionato ai Lyons Piacenza è approdato per la stagione 2024/2025 alla Rugby Rovigo in serie A Elite massimo campionato italiano.

Dopo la partita si è svolta la premiazione curata dall’animatore della manifestazione Matteo Capodici. Il presidente Pietro Todaro e il vice presidente Pietro Briguglio hanno premiato le due squadre consegnando la tradizionale gavetta al capitano della squadra perdente Sud Eros Tornesi e il Trofeo al capitano del Nord Giovanni Rizzo.

Durante il tradizionale terzo tempo sono stati consegnati i diplomi di partecipazione all’attività sportiva dell’anno appena passato a tutti gli atleti del settore propaganda e sono stati premiati: Ignazio “Merenda” Durante, metamen della stagione con 14 marcature; Alberto Mangano, giocatore dell’anno per crescita e dedizione; Julia Merenda, la fotografa della squadra Julia Merenda; Mauro Blandino e Natale Bruno, gli artefici dei Terzi Tempi del Messina Rugby.

Albo d’oro Nord vs Sud

Quella di quest’anno è la sedicesima affermazione per la squadra Nord dal 1991, otto volte ha trionfato il Sud, tre volte le due squadre hanno pareggiato, in sette anni la sfida non si è disputata.

2024 Nord 54-43 XXXIV

2023 Sud 13-23 XXXII

2022 Sud 12-26 XXXII

2021 Non disputata XXXI

2020 Non disputata XXX

2019 Pari 19-19 XXIX

2018 Nord 54-34 XXVIII

2017 Sud 3-8 XXVII

2016 Nord 14-10 XXVI

2015 Nord 10-5 XXV

2014 Sud 8-13 XXIV

2013 Sud 14-18 XXIII

2012 Nord 11-10 XXII

2011 Sud 19-21 XXI

2010 Pari 25-25 XX

2009 Nord 24-20 XIX

2008 Non disputata XVIII

2007 Non disputata XVII

2006 Non disputata XVI

2005 Non disputata XV

2004 Non disputata XIV

2003 Sud 10-12 XIII

2002 Nord 26-24 XII

2001 Nord 57-7 XI

2000 Nord 13-6 X

1999 Nord 19-7 IX

1998 Nord 10-3 VII

1997 Nord 7-0 VII

1996 Nord 31-3 VI

1995 Pari 25-25 V

1994 Nord 15-10 IV

1993 Nord 48-36 III

1992 Sud 9-11 II

1991 Nord 37-35 I

Articoli correlati