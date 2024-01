Ryanair sceglie Reggio come base operativa per il Mezzogiorno, “occasione anche per Messina”

Per Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, si tratta di una grande opportunità per i territori di Messina e Reggio

Ryanair è pronta ad aprire due nuovi hub in Italia: uno al Nord e uno al Sud. La nuova base operativa della compagnia irlandese nel Mezzogiorno sarà a Reggio Calabria. “Una scelta strategica non solo per la Regione calabrese ma anche per la Sicilia orientale, con in testa ovviamente la provincia di Messina“, commenta Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia.

Ryanair vuole investire con determinazione nell’aeroporto dello Stretto – nelle prossime settimane verranno presentate quattro nuove rotte nazionali e quattro nuove rotte internazionali – e questa strategia di espansione al Sud non potrà che far bene alle città metropolitane di Reggio Calabria e di Messina. “Una grande opportunità per i nostri territori – aggiunge Siracusano – che presto saranno collegati – con tariffe che la low cost per eccellenza ha sempre mantenuto alla portata di tutti – a tante località italiane ed europee, un’occasione per attrarre giovani e famiglie, e per rafforzare l’offerta turistica che le località calabresi e siciliane possono offrire. Una bella notizia, ovviamente, anche per i cittadini reggini e messinesi che potranno viaggiare, per lavoro o per vacanza, avendo a pochi chilometri un hub operativo di una delle compagnie aeree più importanti del continente”.

Articoli correlati