S. Agata. In via Caristi l’asfalto sprofonda di nuovo

Il cedimento dell'asfalto in via Caristi è un problema che, nonostante l'impegno del Comune, si ripropone ciclicamente

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Segnalo situazione deplorevole. Zona villaggio Sant’Agata via Pietro Caristi: da oltre 10 giorni l’asfalto sprofondato e massa di terra e sabbia sotto il ponte con evidente crescita di vegetazione che impedisce il regolare deflusso delle acque.”

Il nostro giornale si è occupato ripetutamente della problematica di via Caristi, grazie soprattutto alle sollecitazioni del comandante Marcello Puglisi. Purtroppo, il cedimento dell’asfalto si ripropone ciclicamente in dimensioni più o meno importanti. Insomma, nonostante l’impegno del Comune, ancora non si è riusciti a risolvere definitivamente il problema.