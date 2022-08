Messina. Via Caristi riaprirà al transito: il Comune interverrà per chiudere la voragine VIDEO - Tempostretto

A febbraio la strada è stata chiusa per motivi di sicurezza. Ecco cosa succede a ogni pioggia

Servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Tutto iniziò con delle crepe sull’asfalto. Poi, poco alla volta, centimetro dopo centimetro quella che sembrava una semplice buca si è trasformata in una voragine. Così a febbraio del 2022 il Comune di Messina, con ordinanza a firma dell’assessore alla Protezione civile Massimo Minutoli, ha predisposto la chiusura di via Pietro Caristi e posizionato degli archetti per vietare il transito alle automobili.

La battaglia dei residenti e le segnalazioni a Tempostretto

Così è iniziata la battaglia di un gruppo di residenti della via che hanno manifestato il loro disagio a vivere in una strada chiusa al transito. Più volte la nostra testata ha raccolto e pubblicato le segnalazioni dei cittadini. Con Marcello Puglisi, uno dei residenti che più si è battuto per farsi ascoltare dalle istituzioni, ripercorriamo la storia della voragine.

Cosa dispone la nuova ordinanza

“Siamo soddisfatti che l’amministrazione abbia rispettato l’impegno che aveva preso con noi in campagna elettorale”, racconta il signor Puglisi. “L’ordinanza emessa il 23 agosto dal sindaco Basile e dall’assessore Minutoli prevede la riapertura della strada per motivi di sicurezza. Questo avverrà ovviamente dopo i lavori di ripristino del manto stradale e riparazione della buca”.

Costanzo: “Presto gli interventi di messa in sicurezza”

“Il tempo di riordinare le carte, perché qui la questione è molto delicata e complessa, e si partirà con i lavori di messa in sicurezza”, dichiara ai nostri microfoni il consigliere della VI Municipalità Massimo Costanzo, che in questa vicenda è stato al fianco dei cittadini. “Il sindaco e l’assessore si sono assunti una grande responsabilità ordinando la riapertura della strada”. Fermo restando che in caso di allerta arancione o rossa la via rimarrà comunque chiusa al transito e le auto non potranno sostarvi.

Un fiume in piena ad ogni pioggia

Ecco le immagini della strada che si trasforma in fiume in piena ad ogni pioggia abbondante. La furia dell’acqua ha trascinato più volte motorini e automobili fino in spiaggia, rendendo impraticabile la strada ai residenti che, quando piove, spesso rimangono intrappolati in casa.