S. Agata, scattano le multe per i lidi fuori norma - Tempostretto

Giro di vite della Polizia per la movida estiva sicura. Beccato senza patente alla guida di un enorme suv

Sant’Agata Militello – E’ stato beccato alla guida di un Suv di cilindrata ma non aveva la patente. E’ scattato il fermo del mezzo per un giovane finito nella rete dei controlli ella Polizia nel comune di Sant’Agata Militello e dintorni, controlli potenziati nel fine settimana in vista della “movida” estiva.

Posti di blocco e altre attività, predisposte dal Questore di Messina Gabriella Ioppolo, sono stati effettuati dai poliziotti del Commissariato e della Polizia stradale locale insieme al Reparto Prevenzione Crimine per la Sicilia Orientale di Catania.

I controlli sulla strada

Il bilancio è di 254 persone controllate, e di 137 veicoli. Due quelli sottoposti a fermo amministrativo, mentre le multe staccate sono state 19, con relativi 23 punti decurtati sulle patenti di guida.

Movida sicura

Sottoposti a controllo due stabilimenti balneari, un bar e un centro di raccolta scommesse. Sanzionati amministrativamente i titolari di due esercizi pubblici presso cui i poliziotti hanno riscontrato la mancanza del rilevatore del tasso alcolemico a disposizione degli avventori e della tabella descrittiva dei sintomi, entrambi previsti dalla normativa vigente per la prevenzione dell’abuso di alcool, nonché strumenti utili per chi intende mettersi alla guida dopo aver assunto alcool.