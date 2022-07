S. Alessio. L'ingegnere Spoto nominato esperto del sindaco in materia di energie rinnovabili - Tempostretto

Incarico a titolo gratuito per il 25enne alessese

S. ALESSIO – Con determina sindacale n.13 del 19 luglio scorso, firmata dal primo cittadino Domenico Aliberti, è stato conferito l’incarico di esperto del sindaco a titolo gratuito, in materia di “fonti energetiche rinnovabili”, all’ingegnere Francesco Spoto.

Il professionista alessese, noto in tutta la riviera per le eccellenti competenze e conoscenze in materia energetica, nonché per le risapute qualità personali, ha così accolto la nomina: “Ritengo che, in un contesto così dinamico, dovuto principalmente ai bandi Pnrr, ma anche ai molteplici bandi regionali che riguardando le Pubbliche amministrazioni, il contributo dei giovani può essere quel “quid” in più che spesso manca all’interno delle amministrazioni. Fortunatamente non è il nostro caso! Infatti, insieme ad altri coetanei abbiamo avuto modo di seguire, partecipare ed apprezzare le scelte di questa nuova amministrazione fin dalla sua costituzione”.

“Il Comune come tutor in un processo di transizione”

Ingegnere energetico, 25 anni, Francesco Sporto lavora in E-distribuzione. “La materia “energia” – spiega – è ovviamente la baseline dei miei studi e contestualmente ormai divenuta di interesse globale, vista la metamorfosi ambientale. Negli obiettivi di decarbonizzazione definiti per il 2030 e ipotizzati per il 2050 non vi sono solo i grandi poli industriali energivori, ma assume un ruolo di grande il settore residenziale, responsabile di oltre il 30% dei consumi finali di energia. Ovviamente – continua l’ing. Spoto – non si può pretendere che tutti siano sempre aggiornati sulle ultime novità, per cui è necessario che siano “tutelati” e indirizzati nelle scelte energetiche. E chi può porsi come tutor in questo processo di transizione se non il Comune? I metodi e gli strumenti sono poco noti anche agli esperti del settore; sempre più spesso si parla di “comunità energetiche” e “prosumers”, intenso come ente che non si limita al semplice consumo di energia come fatto fin’ora, ma che partecipa alla produzione di energia elettrica della propria comunità. Speriamo, dunque, di essere all’altezza del cambiamento, certamente con massima umiltà potremo raggiungere obiettivi importanti per la nostra comunità”.