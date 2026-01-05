Messina. La magia di Cenerentola con il Balletto del Teatro dell’opera rumena

Appuntamento al Vittorio Emanuele il 6 gennaio con scenografie fiabesche e coreografie su base classica

MESSINA – Tra i grandi balletti classici non si può ignorare Cenerentola, composto fra il 1940 e il 1944 in tre atti con la musica di Sergej Sergeevič Prokof’ev, su libretto di Nikolaj Volkov e tratto dall’omonima favola di Charles Perrault. Il Balletto del Teatro dell’opera nazionale rumena di Iasi riporterà in scena le coreografie e i costumi di questo classico del balletto il 6 gennaio alle ore 17 al Teatro Vittorio Emanuele di Messina.

Scenografie fiabesche

La magia, l’ambientazione sognante e onirica che caratterizzano questa storia, dove i sentimenti e le speranze delle fiabe trovano il loro ambiente ideale, rivivono grazie alla rappresentazione fedele e classica, con le scenografie fiabesche di Evgeni Gurenko e le coreografie su base classica di Cristina Todi, realizzata dal celebre balletto, i cui ballerini riportano in scena, seguendo le note della danza.

La storia

La trama ripercorre quella della fiaba romantica resa celebre dai numerosi adattamenti cinematografici.

Cenerentola è orfana di madre, e vive con le crudeli sorellastre Arabella e Araminta e la matrigna, che la costringono a occuparsi delle faccende domestiche imponendosi su suo padre.

Quando il principe organizza a palazzo un gran ballo che il principe ha organizzato a palazzo, la giovane vorrebbe partecipare, ma non le è permesso. Tuttavia, una mendicante entra in casa loro a chiedere un’offerta: le due sorellastre la scherniscono, ma Cenerentola le offre un po’ di pane e l’accompagna alla porta, e la vecchietta la ringrazia. La matrigna scorta le sorellastre, perfettamente agghindate, al ballo lasciando Cenerentola con la sua scopa a pulire in casa.

La mendicante allora ritorna e, svelato il travestimento, si rivela essere una fata. Ella chiama le

fate delle quattro stagioni coi loro cavalieri e ricambia l’elemosina di Cenerentola con un incantevole abito da sera. Il solo limite che la magia avrà sarà lo scoccare della mezzanotte: Cenerentola dovrà infatti rientrare prima di quell’orario, perché a quel punto l’incantesimo si dissolverà e da bella principessa tornerà nei propri umili panni. Magicamente Cenerentola viene condotta al ballo. A palazzo la festa è iniziata, e per ultima, accolta da una musica misteriosa, giunge Cenerentola.

Viene subito scambiata per una principessa tanto è bella e raggiante; neppure la matrigna e le due sorellastre la riconoscono. II principe resta colpito dalla sua bellezza e la incontra. Mentre la sala da ballo si svuota dei partecipanti il principe e Cenerentola si dichiarano il loro amore, ma, un giro di valzer dopo l’altro, Cenerentola dimentica il limite dell’incantesimo che la avvolge. Sono i rintocchi della mezzanotte a riportarla in sé e quindi, all’improvviso, fugge via.

Il principe, attonito, raccoglie la scarpetta che Cenerentola ha perso nella sua corsa e si promette di ritrovare la splendida principessa che l’ha perduta. Cenerentola inizialmente si risveglia a casa confusa, incerta se ha sognato o meno il gran ballo, ma la risposta al suo dubbio arriva subito quando nel grembiule trova una scarpetta di cristallo. Arriva dunque un gruppo di giovani ad annunciare che il principe sta cercando la principessa cui appartiene la scarpetta in suo possesso. Araminta e Arabella, nonostante gli sforzi di tutti, Cenerentola compresa, non riescono a vestire la scarpetta, ma all’improvviso l’altra calzatura cade giù dal grembiule di Cenerentola.

Così, il principe riconosce immediatamente la sua principessa in Cenerentola, e la fata riappare per benedire l’unione dei due innamorati.



6 GENNAIO 2026 ore 17.00

TEATRO VITTORIO EMANUELE – MESSINA

Prevendita Messina: Il Botteghino Viale della Libertà 391

Bisazza Ganci Largo S.Giacomo 1/2

Ricevitoria Biglietteria Bossa Via Tommaso Cannizzaro 132

Biglietti Online e Punti Vendita: www.ctbox.it – www.boxol.it

Informazioni: 334.1891173

