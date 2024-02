San Salvatore di Fitalia, nonna Rosa spegne 103 candeline

Nonna Rosa Calcò taglia il traguardo ultracentenario. La festa nella sua San Salvatore di Fitalia

In un elegantissimo completo e tanta gioia negli occhi, Rosa Calcò ha spento 103 candeline festeggiata da tutta la sua comunità, San Salvatore di Fitalia. Il notevole traguardo di nonna Rosa, raggiunto in una forma smagliante per l’età, non poteva che essere degnamente celebrato dall’amministrazione del piccolo centro nebroideo e da tutti i concittadini, che hanno preso parte alla messa nel Santuario San Calogero e poi al taglio della torta, con il sindaco Giuseppe Pizzolante, il parroco don Placido d’Omina e il comandante della stazione dei Carabinieri, il maresciallo Mistretta. E non è mancato l’accompagnamento della banda musicale.

Nonna Rosa vive con la figlia Antonietta e dall’anno scorso è tornata a risiedere nel suo paese natale, dopo una breve parentesi nella vicina Capri Leone.

All’incontro con il sindaco in forma ufficiale, erano presenti la figlia, visibilmente orgogliosa ed emozionata, il genero, i nipoti, familiari nonché tanti amici. La signora Maria Rosa ha accolto tutti con affetto, raccontando alcuni aneddoti della sua vita.

“I suoi centotre anni innegabilmente ci emozionano – dice il primo cittadino – Lei ha attraversato le vicende tristi e felici di un secolo della nostra storia. Ha vissuto in anni in cui erano richiesti fatiche e sacrifici per crescere dignitosamente una famiglia. Anni che Lei ha attraversato con grande coraggio, determinazione e forza. I segni di questa vita sofferta e laboriosa che Lei sfoggia con grande dignità, meravigliano e, al contempo, inteneriscono. Quei segni lasciati dagli anni, in questa fragile società del benessere-malessere, rimarranno per sempre fonte di saggezza e di testimonianza di vita vissuta nel rispetto di quanto e di quanti ci circondano”.