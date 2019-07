S. Teresa, 60 spettacoli per l'estate. Il Comune impegna 40mila euro. Artisti ed eventi - Tempostretto

Il festiva internazionale dei corti di animazione Zabut (unico nel suo genere in Sicilia) prenderà il via il 26 luglio

S. TERESA DI RIVA – Sessanta serate allieteranno l’estate dei santateresini e quanti sceglieranno il paese Bandiera blu per trascorrervi le vacanze.

Il cartellone delle manifestazioni è stato presentato nel corso di una conferenza stampa in municipio (nella foto) dall’assessore agli Spettacoli Ernesto Sigillo e dal sindaco, Danilo Lo Giudice, insieme agli altri amministratori.

“Sarà una estate ricca di eventi – spiega Sigillo – che comprenderà manifestazioni di grande richiamo (quali Zabut, la Notte Bianca e il Romolo Folk Fest) ma anche spettacoli di notevole interesse con validi artisti locali. S. Teresa quest’anno avrà il piacere di ospitare i Gemelli diversi in occasione della Notte Bianca, in programma il 17 agosto. Ed ancora la cantautrice Francesca Incudine nell’ambito del Memorial Vittorino Puglia organizzato dai Sikilia. Il 10 agosto si esibirà in Piazza Bianca il ballerino di Amici Umberto Gaudini. Il 2 agosto, invece, sarà di scena il cabarettsta Carlo Kaneba nell’ambito dei festeggiamenti in onore della Madonna di Portosalvo”.

Sigillo e il sindaco tengono a precisare che la kermesse estiva vedrà la partecipazione di tante associazioni e dei Comitati di quartiere.

“Musica, danza, cultura – conclude Sigillo – ci sarà un po’ di tutto”.

Le manifestazioni hanno preso il via ieri sera (mercoledì) con una esibizione di ballo.

Sabato 20 luglio alle 21 a Villa Ragno si esibirà il Piccolo coro don Bosco Città di Taormina. Una eccellenza del territorio, che fa parte della “Galassia dello Zecchino d’oro”.

La somma complessivamente impegnata dall’Amministrazione comunale ammonta a circa 40mila euro.