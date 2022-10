Operai subito in azione e panchina ripristinata

S. TERESA – Sono passate solo poche ore dalla pubblicazione sul nostro sito della segnalazione di un lettore, che una squadra di operai comunali, su input dell’assessore Gianmarco Lombardo, è entrata in azione per risolvere la problematica. Così, in tempi record, l’aiuola è stata ripulita con la potatura delle piante e la panchina in piazza Madonna del Carmelo è tornata nuovamente fruibile.