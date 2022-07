S. Teresa. Altro colpo argentino per l'Amando Volley: arriva Marcela Nielsen - Tempostretto

Dopo Romina Courroux, secondo acquisto importante per la società del presidente Lama

S. TERESA – Dopo Romina Courroux, altro colpo di mercato per l’Amando Volley. Alla corte del presidente Andrea Lama giunge l’argentina Marcela Ivana Nielsen, 34 anni, ruolo banda P4, lo scorso anno in forza al Volley Terrasini in serie B1. Giocatrice esperta, ha militato in diverse squadre fra serie B1 e B2 ed oltre ad alzare il livello di esperienza dell’Amando Volley contribuirà a dare anche quei centimetri sotto rete sempre graditi da qualunque allenatore. Mister Antonio Jimenez ha fra l’altro già allenato la Nielsen nel campionato 2018-19 nelle fila del Santa Teresa Volley, da inizio campionato fino a gennaio, quando l’argentina di comune accordo con la società rescisse il contratto per accasarsi in serie B2 a Giarre. Una carriera, la sua, iniziata nel 2003 a Conegliano Veneto in Prima Divisione e che dopo averla vista protagonista in altre società del settentrione, fra cui Belluno e Voghera, si è poi dipanata quasi esclusivamente tra Calabria e Sicilia con la sola parentesi del 2010-11 a Potenza.