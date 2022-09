S. Teresa. Anticipato l'avvio delle lezioni scolastiche, ecco i calendari - Tempostretto

Ultimi ritocchi nelle scuole cittadine. Saranno subito assicurati i servizi di assistenza e trasporto dei bambini disabili

S. TERESA – Così come in tanti altri comuni siciliani, anche a S. Teresa di Riva si torna in classe dalle vacanze in anticipo rispetto alla data fissata per lunedì 19 settembre. Una scelta, quella adottata dagli istituti scolastici cittadini, che consentirà di usufruire poi di alcuni giorni di vacanza in più durante l’anno scolastico, soprattutto in concomitanza con le festività.

Scuole dell’infanzia e primaria

Questo il calendario per il rientro in classe programmato dalla Direzione Didattica di S. Teresa. Domani, martedì 13 settembre, prima campanella per gli alunni delle classi terze, quarte e quinte scuola primaria e dei bambini di 4 e 5 anni della scuola dell’infanzia. Mercoledì 14 settembre toccherà invece agli alunni delle classi prime e seconde scuola primaria ed i nuovi iscritti della scuola dell’infanzia. Solo per il primo periodo, al fine di una migliore accoglienza ed adattamento dei piccoli allievi al rientro, le attività saranno svolte in orario solo antimeridiano e, più precisamente: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:15 alle ore 13:15 – scuola primaria; dal lunedì al venerdì dalle ore 08:15 ed uscita alle 13:15 – scuola infanzia. L’inizio mensa e l’orario completo è previsto da mercoledì 28 settembre.

Scuola secondaria di primo grado

Alla scuola secondaria di primo grado “Lionello Petri”, facente parte dell’Istituto Comprensivo di S. Teresa, si tornerà in classe mercoledì 14 settembre. L’ingresso è previsto alle 8 per gli alunni delle classi I, mentre le classi II e III entreranno a scuola alle 9. Questo l’orario delle lezioni fino al 21 settembre: lunedì – martedì ore 8.00-14.04; mercoledì – giovedì e venerdì ore 8.00-13.42. Dal 22 settembre e fino al termine delle attività didattiche: lunedì – martedì ore 8.00 – 14.04; giovedì ore 8.00-13.42; mercoledì – venerdì ore 8.00 – 17.05.

Istituto di Istruzione Superiore “Caminiti-Trimarchi”

Infine, all’Istituto di Istruzione Superiore “Caminiti-Trimarchi”, che raggruppa i licei Classico e Scientifico, le lezioni inizieranno mercoledì 14 settembre. Alle 8 avverrà l’accoglienza dei nuovi studenti, con il saluto della dirigente Manuela Raneri e la presentazione del Consiglio di Classe. Gli studenti delle altre classi entreranno alle 9. L’uscita avverrà secondo il normale orario curriculare che sarà pubblicato sul sito istituzionale in tempo utile.

Ultimi ritocchi nelle scuole comunali

Intanto, l’assessore alla Pubblica Istruzione, Annalisa Miano, ha fatto sapere che sono stati quasi completati gli interventi di manutenzione nell’asilo nido comunale Montessori e nei vari plessi scolastici. “Le aree parcheggio antistanti la scuola medie sono state scerbate e riordinate – ha aggiunto Annalisa Miano – ed è stata effettuata anche la scerbatura nei cortili delle scuole, così come è stata rifatta la segnaletica orizzontale davanti ad ogni plesso. I servizi di trasporto e di assistenza ai bambini speciali – ha aggiunto l’assessore – saranno erogati sin dal primo giorno; la refezione scolastica, come richiesto dai dirigenti scolastici, che ringrazio per la collaborazione, sarà erogata qualche settimana dopo in concomitanza con il rientro pomeridiano”.