S. Teresa. "Attenti alle truffe", incontro di pubblica utilità al Caffé d'arte - Tempostretto

I "consigli" del comandante della stazione dei carabinieri Zinna intervenuto al convegno

S. TERESA – Il Caffè Riva D’Arte incontra il sociale per un evento di pubblica utilità, realizzato in collaborazione con l’Arma dei carabinieri, relatore il luogotenente Maurizio Zinna, comandante della locale stazione. L’ incontro, è iniziato con un minuto di silenzio, dedicato alla memoria del giovane Andrea Finocchio. La relazione del comandante Zinna è stata incentrata su una tematica di interesse sociale “Le truffe”. Nel corso dell’intervento sono state illustrate le varie modalità con cui i truffatori riescono a raggirare i cittadini, di qualunque età, privandoli dei loro averi, spesso per migliaia di euro. Il luogotenente ha fatto distribuire un depliant illustrativo delle varie tipologie di truffa ed i consigli su come difendersi. Zinna ha vivamente tenuto a sottolineare quanto sia importante denunciare le truffe non solo per rientrare in possesso del maltolto, ove possibile, quanto anche per arginare il fenomeno dando informazioni utili sulle varie tipologie e diffusione nel territorio. Il comandante della stazione ha tenuto a ricordare come l’Arma dei carabinieri sia sempre a disposizione del cittadino, nella tutela e prevenzione dei fenomeni malavitosi. Il pubblico si è dimostrato attento ed interessato, comunicando le proprie esperienze, interloquendo col relatore con numerose domande. L’Amministrazione comunale è stata rappresentata dalla vicepresidente del Consiglio Mariella Di Bella.