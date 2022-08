S. Teresa. Bartolotta: "Odori nauseabondi in paese, in 10 anni cosa è stato fatto?" - Tempostretto

Il capogruppo di minoranza all'attacco sui cattivi odori provenienti dagli scarichi fognari

S. TERESA – “Ancora una volta l’estate a S. Teresa di Riva è caratterizzata dagli odori nauseabondi che provengono dagli scarichi fognari”. Il capogruppo di minoranza, Nino Bartolotta, è intervenuto duramente sulla questione dei cattivi odori che si avvertono soprattutto in questo periodo in alcune zone di S. Teresa, a causa dell’assenza di un sistema fognario degno di tal nome. “In alcune vie e quartieri l’aria è irrespirabile – attacca Bartolotta -. Dopo 10 anni l’amministrazione comunale ha fatto qualcosa per risolvere il problema? Ha un’idea in merito? C’è qualche iniziativa in cantiere che non sappiamo?”. Particolarmente esasperante per i cittadini la situazione a Baracca. “Se passate accanto alla rotonda di Barracca – commenta amaro Nino Bartolotta – ammiratela ma velocemente perché rischiate di restare intossicati”.