S. Teresa. Festa del Boccavento, consegnati riconoscimenti artistici - Tempostretto

La manifestazione organizzata dal Caffè d'Arte "Il Paese di fronte al Mare". Al maestro Garufi il Trofeo Boccavento

S. TERESA – Con la Festa del Boccavento si è concluso il IX anno di attività dell’Associazione Culturale Caffè d’Arte “Il Paese di fronte al Mare”. Nel parco del Palazzo della Cultura (ex Villa Crisafulli-Ragno), alla presenza di un folto pubblico, Melina Patanè, Antonello Bruno e Gabriele Camelia hanno consegnato riconoscimenti agli artisti che hanno partecipato attivamente agli incontri quindicinali realizzati dal sodalizio santateresino.

I premiati

La serata è iniziata con i saluti istituzionali inviati dal sindaco Danilo Lo Giudice tramite il vicesindaco Annalisa Miano, accompagnata dagli assessori Gianmarco Lombardo, Domenico Trimarchi, dalla presidente Mimma Sturiale e dalle consigliere di recente nomina Carmelina Cassaniti e Vanessa Triolo.

Nel corso dell’incontro sono state consegnate le targhe del Premio Boccavento ai poeti e gli scrittori che hanno partecipato e vinto i Certami di Poesia e Piccole Storie. In ordine : Alice Trimarchi, Carlo Barbera e Maria Testa per la poesia; Francesco D’Aquila per le Piccole Storie.

Sono stati consegnati i premi Speciali Boccavento: della Critica al poeta, scrittore ed autore teatrale Sebastiano Scordato ed Amico Poeta al poeta emergente Dario Trovato.

Sebastiano Scordato e Melina Patanè



Momento particolarmente commovente la consegna alla famiglia Trimarchi di una targa commemorativa in onore della dottoressa Tanya Trimarchi, vittima del covid, con la seguente motivazione: “Fulgido esempio di dedizione al compito di medico svolto fino all ‘estremo sacrificio della vita. Con imperitura stima ed indelebile ricordo”.

Il Trofeo Boccavento al maestro Garufi

La II edizione del premio “L’Arte di vivere il quotidiano”, dedicato alla persona “comune” che si impegna con dedizione al lavoro, alla famiglia ed al bene della Comunità col buon esempio e le quotidiane opere è stato assegnato ad Antonino Rizzo, lavoratore e poeta. Una targa per meriti professionali è stata consegnata al dottor Ivan Sturiale, per l’impegno e la dedizione profusi verso la collettività nel periodo pandemico.

La serata di festa ha avuto il suo culmine con la consegna della VII edizione del Trofeo Boccavento per la Carriera Artistica, al maestro Carmelo Garufi direttore dell’Associazione Bandistica Vincenzo Bellini di S. Teresa di Riva ed ai componenti tutti della Banda, presieduta da Salvatore Florio ultimo in ordine di tempo dei tanti ottimi presidenti succeduti nei 40 anni di attività del sodalizio musicale.

Il Trofeo realizzato dallo scultore Ivan Spanò in collaborazione con l’artista Carmelo Spinella, libera interpretazione del famoso monumento realizzato dal M. Nino Ucchino simbolo di S. Teresa di Riva, fin dalla costituzione dell’Associazione è stata la cifra rappresentativa delle premiazioni del Caffè d’Arte Il Paese di fronte al Mare.

Il finale in musica

La Festa del Boccavento 2022 si è conclusa con un concerto offerto dalla Banda, preceduto nel corso della serata, dagli interventi del duo clarinetto – pianoforte (Lorenzo Garufi, Michele Colajanni), Bellini Sax Quintet( Pierpaolo Maimone, Gabriele Florio, Giuseppe Palella, Giorgio Campagna, Lorenzo Lo Monaco) e Bellini Brass Quartet (Andrea Garufi, Tommy Curcuruto, Gabriele Florio, Giovanni Zizzo)

Il Caffè d’Arte Il Paese di fronte al Mare si avvia a festeggiare alla ripresa autunnale delle attività culturali, il decimo anniversario, consegnando alla memoria un percorso formativo per la crescita culturale, personale e del territorio, avendo accolto talenti di ogni età ed esperienza, imparando cosa è giusto e cosa è sbagliato, sempre nel rispetto delle persone e del Bello e Buono che ciascuno di noi è impegnato a perseguire per costruire, umilmente, un posto dove Arte e Bellezza convivono per regalarci un sorriso in più nel nostro percorso di vita.