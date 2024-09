S. Teresa. Giornata ecologica in spiaggia, rimossi mille mozziconi di sigaretta

Iniziativa dell'associazione Plastic Free con il Comune e numerose associazioni locali

S. TERESA – Una giornata ecologica per sensibilizzare i cittadini sulle problematiche ambientali è stata organizzata da Mariarosaria Coglitore, referente santateresina dell’associazione Plastic Free, in collaborazione con l’assessorato comunale al Territorio e Ambiente e numerose associazioni locali. L’evento si è svolto sulla spiaggia, dove i volontari si sono dati da fare per rimuovere le cicche di sigarette. “Non immaginavo quanti mozziconi si nascondessero nella sabbia”, ha commentato la referente di Plastic Free nel ringraziare tutti i partecipanti.

L’iniziativa ha permesso di raccogliere dall’arenile circa mille mozziconi. Alla giornata ecologica hanno preso parte il Lions Club S. Teresa di Riva, con presidente Sandra Crisafulli e il past president Roberto Crisafulli, la Consulta Ambientale di S. Teresa, con la presidente Agata Moschella, la Fidapa S. Teresa – Val d’Agrò con la presidente Domenica Osanna Rifatto e Antonella Maimone, la componente del Comitato di Quartiere Barracca – Catalmo Chiara di Bella, l’assessore al Territorio e ambiente Gianmarco Lombardo e la consigliera comunale Vanessa Triolo.

Intanto, dalle 23:30 di domani sera nella cittadina jonica verranno effettuati nuovi interventi di deblattizzazione su tutto il territorio comunale. Giovedì 12 settembre, invece, sarà effettuato un intervento di derattizzazione. La cittadinanza è invitata a prendere le precauzioni del caso.