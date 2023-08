S. Teresa. #Io sono l'ambiente, ok del ministero al progetto "Saving our sea Pollution biodiversity" - Tempostretto

Coinvolgerà 400 alunni dell'Istituto comprensivo diretto dalla professoressa Interdonato

S. TERESA DI RIVA – Approvato all’Istituto Comprensivo di Santa Teresa di Riva dal ministero dell’Istruzione e del merito nell’ambito del programma #Iosonoambiente il progetto “Saving our sea Pollution biodiversity” . Il percorso che coinvolgerà a vario titolo tutti gli alunni delle scuole dei Comuni di Antillo, Sant’Alessio Siculo, Santa Teresa di Riva e Savoca prevede ampie collaborazioni con associazioni del Territorio. Coinvolti con protocolli di intesa le associazioni “Comitato ionico beni Comuni” (presidente Salvo Irrera), “AFI011” (rappresentato da Mario Pollino), “Enalpesca ‘ (presidente Rosario Sergi), Assocea (presidente Francesco Cancellieri), l’associazione Dispari Onlus (presidente Natalina Polmo) la Città Metropolitana di Messina, Nodo In.F.E.A. (responsabile Giuseppe Cacciola). Protocolli di intesa sono stati firmati anche con i sindaci dei quattro Comuni del Comprensivo e si attiveranno, inoltre , iniziative esperienziali e laboratoriali ed interventi di sensibilizzazione finalizzati alla salvaguardia e tutela del territorio. Circa 400 alunni dalle classi V delle Scuole primarie e delle Scuole secondarie di Primo grado potranno fruire gratuitamente delle escursioni terrestre e marina presso nell’Area marina protetta di Milazzo, supportati dalla competenza e dalla professionalità dei componenti dell’associazione “MareVivo”. Sarà per gli alunni un periodo ricco di attrattive e piacevoli iniziative finalizzate all’ educazione ambientale che si avvierà già nel mese di Agosto , in location alternative alle aule scolastiche e attraverso tappe significative giungerà alla conclusione con una manifestazione già programmata per il 2 ottobre. L’approvazione e il finanziamento del progetto “Saving our Sea Pollution biodiversity” ha suscitato notevole soddisfazione per la dirigente scolastica Enza Interdonato, per le docenti tutor Mariella Grasso, Mimma Crupi, Carmelina Ramiri e Rosaria Santoro e per tutta la comunità educante.