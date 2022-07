S. Teresa. L'Amando Volley conferma la centrale Cecchini - Tempostretto

La 19enne milanese vestirà ancora la casacca del club della riviera ionica dopo l'ottimo campionato chiuso pochi mesi fa

S. TERESA – L’Amando Volley ha confermato la 19enne milanese Chiara Alice Cecchini anche per la stagione 2022-2023. La giovane centrale si appresta così alla sua seconda annata in serie B1 con la formazione di Santa Teresa di Riva, dopo aver ben figurato lo scorso campionato: seria, disciplinata, affidabile al servizio, si è sempre ben disimpegnata nelle sue uscite in maglia bianco-celeste giocando quasi tutte le partite da titolare, tanto da indurre la società, di concerto con mister Jimenez, a scommettere ancora su di lei anche in prospettiva futura vista la sua giovanissima età.

Grande merito per essere riusciti a confermare la Cecchini nei ranghi della società santateresina è da attribuire al vicepresidente nonché responsabile del settore tecnico, Fabio Coco. Non è stata affatto una operazione semplice tenuto conto che la talentuosa milanese era appetita da numerosissime e prestigiose società.