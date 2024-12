S. Teresa, l’associazione Ulisse dona materiali didattici all’Istituto Comprensivo

Il progetto "Potenziamoci!" è sostenuto dal Fondo di beneficenza di Intesa Sanpaolo. Consegnati 40 kit scolastici

S. TERESA – Natale solidale. Grazie al Progetto “Potenziamoci!” dell’Associazione Ulisse, sostenuto dal fondo di beneficenza di Banca Intesa, sono stati consegnati materiali didattici per la realizzazione di 40 kit scolastici all’Istituto comprensivo di Santa Teresa di Riva.

L’azione contribuisce a compensare le disparità tra i ragazzi. Agli studenti sono stati consegnati colori, quaderni, squadrette, album, penne e materiale di cancelleria, testi scolastici e molto altro che serviranno per le loro attività nel corso dell’anno: il valore della donazione è di circa 8mila euro.

Secondo il presidente di Associazione Ulisse, Carmelo Cutrufello, “ridurre i divari economici di partenza tra i nostri giovani è un imperativo morale e sociale. Investire nell’equità educativa fin dalle scuole primarie e secondarie di primo grado significa coltivare il talento di ogni studente, indipendentemente dal suo background. Solo attraverso un’azione congiunta di famiglie, imprese, comunità educante e pubblica amministrazione – prosegue Cutrufello – potremo creare un sistema educativo inclusivo e di alta qualità. Un’alleanza solida e duratura è fondamentale per mettere in atto interventi strutturali, come l’aumento delle risorse per le famiglie svantaggiate, la promozione di attività extracurriculari e l’offerta di percorsi di potenziamento personalizzati”, conclude il presidente di Ulisse.