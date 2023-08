S. Teresa, morte di Andrea Finocchio: arrestato il conducente dell'auto dello schianto a Lascari - Tempostretto

Ai domiciliari un 30enne di origini messinesi per omicidio stradale aggravato

S. TERESA DI RIVA – Arresti domiciliari e braccialetto elettronico per il conducente dell’auto sulla quale lo scorso 6 maggio viaggiava Andrea Finocchio, 29 anni di S. Teresa, morto sul colpo in seguito ad un incidente stradale verificatosi a Lascari (Pa). Il giovane ai domiciliari è un 30enne di origini messinesi. L’ordinanza del Gip di Termini Imerese è stata eseguita dai carabinieri della Compagnia di Cefalù. Il 30enne è indagato per omicidio stradale aggravato in quanto commesso in stato di ebrezza alcolica e di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti. I due giovani viaggiavano su una Toyota Yaris ed era finita contro la recinzione di alcune ville. L’impatto fu violento.